США за спиной у Путина ведут переговоры с Лукашенко и готовят минский майдан: Трамп решил рассорить Россию и Беларусь

Александр Шипилов Это уже опасно, батька уже не раз нам солил щи..............Не предсказуемый товарищ.....

Галина Скрипник Думаю, Александру Лукашенко хватит мудрости и политического опыта, чтобы не вляпаться в амеровские печенюшки. Прививка была в 2020 году.