Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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США за спиной у Путина ведут переговоры с Лукашенко и готовят минский майдан: Трамп решил рассорить Россию и Беларусь

США за спиной у Путина ведут переговоры с Лукашенко и готовят минский майдан: Трамп решил рассорить Россию и Беларусь

БлокнотРУ Как сообщает New York Times, между США и Беларусью назревает «грандиозная сделка» по ослаблению санкций, конечной целью которой является ухудшение отношений между Минском и Москвой и получение Соединенными Штатами контроля над республикой.

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Комментарии
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Александр Шипилов
Это уже опасно, батька уже не раз нам солил щи..............Не предсказуемый товарищ.....
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8 час.
Галина Скрипник
Думаю, Александру Лукашенко хватит мудрости и политического опыта, чтобы не вляпаться в амеровские печенюшки. Прививка была в 2020 году.
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6 час.
Надежда Белугина
Хитрость есть. а вот мудрость...Столько лет мечтал  о сближении, а тут - &quot;счастливый билет&quot;...
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6 час.
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