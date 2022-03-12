Кайл Кузма: «Я приехал из маленького города и привлек к себе внимание в Лос-Анджелесе. Это американская мечта»

Форвард «Уизардс» Кайл Кузма заявил, что его порадовал теплый прием в Лос-Анджелесе в день матча с «Лейкерс» (109:122).

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