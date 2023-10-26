Глава политбюро ХАМАС Хания попросил арабские страны о поставках оружия

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания попросил арабские и другие мусульманские страны о поставках оружия и финансовой поддержке, сообщает официальный Telegram-канал движения.
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