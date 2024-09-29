Морпехи рассказали об успешной зачистке Курского направления

Потери ВСУ на отдельном участке Курского направления, находящемся в зоне ответственности 810-ой бригады морской пехоты Черноморского флота (северная часть нереализованного плацдарма ВСУ), составляют семь к одному.
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