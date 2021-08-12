В Мордовии полицейские и общественники провели акцию «ПДД на асфальте»

Госавтоинспекция Республики Мордовия совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки и защиты детства» в лице секретаря Ощественного совета при МВД по Республике Морловия Ольгой Веретенниковой, а также детьми и представителями родительской общественности, в рамках социального проекта «Дорожная безопасность детей», поддержанного Фондом Президентских грантов, провели акцию «ПДД на асфальте».
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