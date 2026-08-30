Русская весна
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Русская весна

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Завод «Сандора», склад «Умных боеприпасов»: по каким объектам ударила Россия за сутки

Завод «Сандора», склад «Умных боеприпасов»: по каким объектам ударила Россия за сутки

За минувшие сутки Вооружённые силы России продолжили наносить групповые удары по объектам военной промышленности, логистики и инфраструктуры Украины.

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Grandad

Не проще ликвидировать верхушку власти? Сейчас Украина далеко не Иран и так не сплотится, как иранцы. Быстро перебьют друг друга.