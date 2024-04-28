Серов поблагодарил звезду «Слова пацана»

После выхода сериала «Слово пацана» песня Александра Серова «Как быть» вновь стала суперхитом. Рузиль Минекаев Бизнес Online/ТАСС После выхода сериала «Слово пацана» песня Александра Серова «Как быть» вновь стала суперхитом.
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