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Царьград

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Evening Standard: 560 человек арестованы на карнавале в Ноттинг-Хилле

Evening Standard: 560 человек арестованы на карнавале в Ноттинг-Хилле

Карнавал афро-карибской культуры в Ноттинг-Хилле завершился арестом 560 человек, один человек погиб. Скотленд-Ярд предполагает, что число задержанных может увеличиться.

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