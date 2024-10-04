Суд оштрафовал жителя Муравленко на 60 тысяч за ложное сообщение о мошенничестве

Жителя Муравленко оштрафовали на 60 тысяч рублей за заведомо ложное сообщение о преступлении. Мужчина сам оформил микрозаймы, а затем обратился в полицию, заявив, что кредиты на него взяли злоумышленники.
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