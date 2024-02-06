В Хакасии задержали подозреваемых в вымогательстве денежных средств у мигрантов

Трое жителей Хакасии вымогали деньги у иностранцев. Об этом сообщает ИА "Хакасия". По данным информагентства, приятели из Черногорска напали на руководителей местной диаспоры выходцев одной из стран Средней Азии.
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