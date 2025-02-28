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Трамп оценил возможность применения пятой статьи устава НАТО на Украине

Трамп оценил возможность применения пятой статьи устава НАТО на Украине

Трамп исключил применение пятой статьи устава НАТО на Украине Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО.

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