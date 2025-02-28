Трамп оценил возможность применения пятой статьи устава НАТО на Украине

Трамп исключил применение пятой статьи устава НАТО на Украине Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО.
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