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Вся Германия следит за выборами в Саксонии-Анхальт

Вся Германия следит за выборами в Саксонии-Анхальт

Выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт завершились 6 сентября и идет подсчет голосов, сообщает «Штерн». Около 1,7 миллиона избирателей определили состав регионального парламента, при этом особое внимание привлекла возможная победа «Альтернативы для Германии» (АдГ).

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