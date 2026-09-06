Вся Германия следит за выборами в Саксонии-Анхальт

Выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт завершились 6 сентября и идет подсчет голосов, сообщает «Штерн». Около 1,7 миллиона избирателей определили состав регионального парламента, при этом особое внимание привлекла возможная победа «Альтернативы для Германии» (АдГ).