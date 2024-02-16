Стоп-мигрант Тема замещающей миграции постепенно становится центральной для обсуждения на высшем политическом уровне.
Операция "выдворение". Начинается пятилетка без мигрантов?
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Виктор Александров
А кто такой "путен"? Грамотей ты, однако ... 😂
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2 час.
Людмила Свириденко
Опоздали! Скорее русских попросят из России вон, чтобы освободить пространство для узкоглазых. А светлоликому пофигу. Потому что, если он не знает ситуации в стране, значит грош ему цена как разведчику, если знает - как президенту.
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27 мин.
epobedimski
У нас если мигрант приезжает в страну то только один,без сеиьи,отработал положенное время и домой! Поэтому никакого засилия и преступности с их стороны. У нас законы преступают,как правило,арабы-палестинцы!
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59 сек.
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