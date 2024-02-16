Операция "выдворение". Начинается пятилетка без мигрантов?

Виктор Александров А кто такой "путен"? Грамотей ты, однако ... 😂

Людмила Свириденко Опоздали! Скорее русских попросят из России вон, чтобы освободить пространство для узкоглазых. А светлоликому пофигу. Потому что, если он не знает ситуации в стране, значит грош ему цена как разведчику, если знает - как президенту.