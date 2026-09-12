Продажи NFT выросли на 6,8% до $46,8 млн на фоне резкого роста торговли биткоинами

По данным CryptoSlam, продажи NFT достигли примерно $46,78 млн. за семь дней, закончившихся 12 сентября, что на 6,8% больше, чем за предыдущий семидневный период.
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