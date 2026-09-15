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В Тверскую область придут первые заморозки

В Тверскую область придут первые заморозки

В Тверской области ожидаются ночные заморозки: МЧС призывает к осторожности ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий.

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