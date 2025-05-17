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Царьград

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Сербия и Евросоюз: Вучич инициирует новое политическое движение

Сербия и Евросоюз: Вучич инициирует новое политическое движение

Президент Сербии Александр Вучич объявил о необходимости создания надпартийного движения "За народ и государство" для поддержания независимой политики страны на фоне её стремления вступить в Евросоюз и иностранных вмешательств в дела республики.

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