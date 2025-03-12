Народный календарь 12 марта празднует Прокопьев день, когда начинается настоящая весна – звенят капели, снега сходят на нет, появляются первые ручьи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Народный календарь 12 марта празднует Прокопьев день, когда начинается настоящая весна – звенят капели, снега сходят на нет, появляются первые ручьи.