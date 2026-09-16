Лодыгин перешел в «Волос». Это седьмой клуб экс-вратаря «Зенита» в Греции

Российский вратарь Юрий Лодыгин на правах свободного агента пополнил состав «Волоса».Российский вратарь Юрий Лодыгин на правах свободного агента пополнил состав «Волоса».
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