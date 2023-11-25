Современное ИИскусство: в РФ создали многофункционального робота-художника

В России разработали робота-художника с искусственным интеллектом, который способен писать картины с помощью различных инструментов — кистей, маркеров, ручек, лазеров или даже лезвия ножа, рассказали «Известиям» авторы проекта.
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