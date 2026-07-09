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Пятый канал

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«Запас надежд исчерпан»: Москва больше не верит обещаниям Запада по Украине

«Запас надежд исчерпан»: Москва больше не верит обещаниям Запада по Украине

Россия больше не будет верить заявлениям Запада о готовности к переговорам по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.

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