«Запас надежд исчерпан»: Москва больше не верит обещаниям Запада по Украине

Россия больше не будет верить заявлениям Запада о готовности к переговорам по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.
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