Спутники показали, как Китай преобразил пустыню

Пустыня Кузупчи в декабре 2017 года / © NASA Это строительство стало частью многолетнего плана КНР по возведению «великой солнечной стены», призванной генерировать достаточно энергии для обеспечения Пекина.
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