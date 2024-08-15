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Царьград

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Ушёл из жизни один из основателей пилотажной группы "Соколы России". Заслуженному лётчику было 74 года

Ушёл из жизни один из основателей пилотажной группы "Соколы России". Заслуженному лётчику было 74 года

Умер заслуженный военный лётчик России, один из основателей авиагруппы высшего пилотажа "Соколы России" Александр Харчевский.

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