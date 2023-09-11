Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические отношения между Российской Федерацией и Европейским союзом.
Медведев предложил приостановить дипотношения между Россией и Евросоюзом
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Я не о чистоте Медведева, который, если подумать, лишь исполнитель решений Путина., а о том, что нельзя панибратски говорить даже с врагом.
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1 час.
лина каюмова
Да уж ,в свое время Медведев много делал предложений....от некоторых ,до сих пор расхлебываемся...
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48 мин.
Erl Schweizer
С ним дел не имею, брататься с таким деятелем и в мыслях нет, так что о панибратстве речи быть не может.
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32 мин.
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