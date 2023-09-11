Медведев предложил приостановить дипотношения между Россией и Евросоюзом

Владимир Алтайцев Я не о чистоте Медведева, который, если подумать, лишь исполнитель решений Путина., а о том, что нельзя панибратски говорить даже с врагом.

лина каюмова Да уж ,в свое время Медведев много делал предложений....от некоторых ,до сих пор расхлебываемся...