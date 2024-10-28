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  • Нина Лубенкова
    Смотришь на этих европейских политиков - одни псы и мартышки, а вот на саммит БРИКС приехали очень интеллигентные люди!!МИД Германии прок...
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Доброволец Бахтин рассказал, как дуб спас его от минометного обстрела

Доброволец Бахтин рассказал, как дуб спас его от минометного обстрела

Боец зенитно-ракетной батареи Юрий Бахтин рассказал, как благодаря дубу он и его группа спаслись во время минометного обстрела ВСУ, и обещал посадить дерево у себя дома после окончания специальной военной операции.

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