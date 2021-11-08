Недавно сообщила родне, что все праздничные застолья, у меня дома, отменяются(вызвала бурю негодования)

ЮлияНедвижимостьНедавно сообщила родне, что все праздничные застолья, у меня дома, отменяются(вызвала бурю негодования)Недавно сообщила родне, что традиционные «отмечания» всех праздников у меня дома и прочие застолья отменяются.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТамара ФроловаНе знаю, мне это никогда не было знакомо. Не принято было обсуждать закуски, других тем было полно.Альбина КолесниковаВот хотят развлекаться пусть ходят в кафе , а хозяйке не надо так работать , ведь это труд тяжёлый празднику не рад.Галина ЕмельяноваИметь такую родню - врагов не надо.Hellyпосадила на шею)) это же засранцы какие-то, а не родственники.Tania ЕременкоНе фиг больше приглашать - надо начать ходить к ним в гости.irina nebesnayaИ обсуждать тем же манером.Степан РотарьВы знаете,если бы на Западе люди жили с таким размахом,как в России,то они были бы в десятки раз беднее россиян.Там человек купит столько продукта,сколько положено по норме на человека в день.Свет включит на два часа в сутки,отопление до +16 градусов,а чтобы принять ванну или понежиться под душем,и речи быть не может.Там всё это слишком дорого.И большинство их пенсионеров переезжают на жительство в страны,где жизнь дешевле.Вон,при последнем опросе в ФРГ выяснилось,что 57% жителей этой страны хотели бы уехать.Вот и делайте выводы.Комментировать
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