Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Насырова Наталья
    Ну слава Богу, хоть в этом рассказе все закончилось хорошо.Каждое буднее утр...
  • Степан Ротарь
    Вы знаете,если бы на Западе люди жили с таким размахом,как в России,то они были бы в десятки раз беднее россиян.Там ч...Недавно сообщила ...
  • White Volga
    Сразу видно, что в вопросах армейской службы, Вы ни бум-бум.Пророчество (жутк...

Недавно сообщила родне, что все праздничные застолья, у меня дома, отменяются(вызвала бурю негодования)

Недавно сообщила родне, что все праздничные застолья, у меня дома, отменяются(вызвала бурю негодования)

Недавно сообщила родне, что традиционные «отмечания» всех праздников у меня дома и прочие застолья отменяются.

Вернуться к статье
Обсудить
Тамара Фролова
Не знаю, мне это никогда не было знакомо. Не принято было обсуждать закуски, других тем было полно.
Альбина Колесникова
Вот хотят развлекаться пусть ходят в кафе , а хозяйке не надо так работать , ведь это труд тяжёлый празднику не рад.
Галина Емельянова
Иметь такую родню - врагов не надо.
Helly
посадила на шею)) это же засранцы какие-то, а не родственники.
Tania Еременко
Не фиг больше приглашать - надо начать ходить к ним в гости.
irina nebesnaya
И обсуждать тем же манером.
Степан Ротарь
Вы знаете,если бы на Западе люди жили с таким размахом,как в России,то они были бы в десятки раз беднее россиян.Там человек купит столько продукта,сколько положено по норме на человека в день.Свет включит на два часа в сутки,отопление до +16 градусов,а чтобы принять ванну или понежиться под душем,и речи быть не может.Там всё это слишком дорого.И большинство их пенсионеров переезжают на жительство в страны,где жизнь дешевле.Вон,при последнем опросе в ФРГ выяснилось,что 57% жителей этой страны хотели бы уехать.Вот и делайте выводы.

Картина дня

наверх