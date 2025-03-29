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Закон, порядок, государство

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Подведены итоги VIII Открытого фестиваля кадетских классов

Подведены итоги VIII Открытого фестиваля кадетских классов

В Москве завершился VIII Открытый фестиваль кадетских классов и школ имени Героя России Евгения Чернышева, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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