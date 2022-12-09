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Купер из «Тампы» одержал 450 побед в НХЛ быстрее всех тренеров в истории – за 741 матч. Опередил Будро на 1 игру

Джон Купер одержал 450-ю победу в НХЛ быстрее всех тренеров в истории – за 741 матч. Юбилейной для 55-летнего специалиста стала победа «Лайтнинг» над «Нэшвиллом» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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