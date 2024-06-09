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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Татарстана об Играх БРИКС: «Уже порядка 60 тысяч билетов на сегодня реализовано»

Об этом сообщил министра спорта Татарстана Владимир Леонов. Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня. «Неплохо реализуется билетная программа.

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