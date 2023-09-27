Александрова пробилась в третий круг турнира в Токио

Екатерина Александрова победила Людмилу Самсонову и вышла в третий круг турнира в Токио. В Токио завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Екатерина Александрова встречалась с Людмилой Самсоновой.