Александрова пробилась в третий круг турнира в Токио

Екатерина Александрова победила Людмилу Самсонову и вышла в третий круг турнира в Токио. В Токио завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Екатерина Александрова встречалась с Людмилой Самсоновой.
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