С 2025 года в Молдове будут выдавать идентификационные карты. Чем они отличаются от удостоверения личности?

Проект закона о внесении изменений в Закон № 273/1994 о документах, удостоверяющих личность из национальной паспортной системы, был принят в первом чтении на пленарном заседании Парламента Республики Молдова.
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