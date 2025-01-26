Руководители Китая поздравили товарищей-ветеранов с праздником Весны

Пекин, 26 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители посетили или поручили должностным лицам соответствующих ведомств навестить товарищей-ветеранов и передать им поздравления в преддверии праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/, который в этом году приходится на 29 января.