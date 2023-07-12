Замгубернатора ХМАО Ислаев резко потерял интерес к главному энергоактиву правительства

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев уступил место председателя совета директором крупнейшей энергокомпании правительства – АО «ЮРЭСК».
Популярные статьи
- Директор департамента спорта ХМАО Артамонов, которого прокуратура уличила в нарушении антикоррупционного законодательства, ушел в отставку
- Курс доллара превысил 93 рубля, евро превысило 101 рубль
- Власти ХМАО разрешили компании депутата думы ХМАО отдать на пять лет позже льготный заём в размере более 100 млн рублей
Свежие комментарии