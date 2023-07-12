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Замгубернатора ХМАО Ислаев резко потерял интерес к главному энергоактиву правительства

Замгубернатора ХМАО Ислаев резко потерял интерес к главному энергоактиву правительства

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев уступил место председателя совета директором крупнейшей энергокомпании правительства – АО «ЮРЭСК».

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