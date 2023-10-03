Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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  • Сергей Лепехов
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А что вы не знали о людях?

А что вы не знали о людях?

Ах, если бы все типажи нехороших людей выглядели так, как в рассказах взрослых из моего детства. Алкоголики были исключительно грязными немытыми дядьками с переломанным носом, в шапке-ушанке и с метлой.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
&quot;Чем лучше я узнаю людей, тем больше люблю собак&quot;. (цитата).
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13 час.
Homo Sapiens
не знал ,что люди очень часто являются существами подлыми и вообще мразями... Нередко так бывает, увы... А я всегда думаю, что люди лучше, чем они есть, считаю поначалу каждого встречного душкой...
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11 час.

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