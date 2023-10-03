Ах, если бы все типажи нехороших людей выглядели так, как в рассказах взрослых из моего детства. Алкоголики были исключительно грязными немытыми дядьками с переломанным носом, в шапке-ушанке и с метлой.
А что вы не знали о людях?
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СК
Степан Капуста
"Чем лучше я узнаю людей, тем больше люблю собак". (цитата).
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13 час.
Homo Sapiens
не знал ,что люди очень часто являются существами подлыми и вообще мразями... Нередко так бывает, увы... А я всегда думаю, что люди лучше, чем они есть, считаю поначалу каждого встречного душкой...
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11 час.
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