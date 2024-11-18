Малотоннажная химия: инвестиции в особо чистые соединения для микроэлектроники

Компания НПИ (Нижний Новгород), разработчик и производитель металлорганических и кремнийорганических особо чистых соединений, применяемых в производстве полупроводников, изотопов, оптики, композитных материалов, фотовольтаики, построит Центр лабораторного анализа и производства высокочистой химии для микроэлектроники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии