Индия — партнёрство с Китаем только по необходимости Не совсем вместе, не совсем против?В последнее время индийский ВПК начал развивать собственные высокие технологии в области обороны на море.
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Индия — партнёрство с Китаем только по необходимости Не совсем вместе, не совсем против?В последнее время индийский ВПК начал развивать собственные высокие технологии в области обороны на море.
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