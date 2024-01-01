Когда в отечественном медиапространстве отдельные «несознательные личности» начинают убеждать остальных россиян, что Украину ни в коем случае нельзя полностью освобождать, принимать в состав РФ и т.
Готов ли средний украинский обыватель к приходу России?
Комментарии
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Анатолий Анатольев
До последнего ХОХЛА!!!!!!! Тогда будет мир и любовь с украинцем!!!!
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8 час.
СА
Сергей Андросов
Нет украинцев и никогда не было, есть малороссы.
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5 час.
Владимир Дудкин
Украинцами идеологи Австро-Венгерской империи называли местных жителей западных областей нынешней Украины. Поляки же называли проще - быдлом.
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3 час.
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