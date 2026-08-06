В Нижнем Новгороде транспортные полицейские присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

В преддверии Дня физкультурника сотрудники Управления на транспорте МВД России по ПФО и Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте организовали и провели спортивное мероприятие и профилактические беседы в Центре наставничества для подростков «Хулиганодом».