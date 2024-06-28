В рамках ХII Петербургского международного юридического форума состоялась сессия по внесудебному урегулированию споров потребителей на финансовом рынке

Сессия «Правовое регулирование, практика и перспективы внесудебного урегулирования финансовых споров», организованная Службой финансового уполномоченного, состоялась 26 июня в рамках ХII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)