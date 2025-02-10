Bloomberg: Келлог скоро представит варианты завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 11 февраля, ФедералПресс. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в ближайшие недели намерен представить несколько вариантов для завершения конфликта на Украине.
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