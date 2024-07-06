Социологи: венгры уже видят в Украине большую угрозу, чем в России

Еще одним следствием настойчивой политики нынешнего руководства Венгрии по уклонению от вхождения в украинский конфликт в качестве одного их акторов стало укоренение в венгерском общественном мнении антиукраинских настроений, которые уже сейчас перевешивают антироссийские.