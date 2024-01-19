Инженерно-геологические изыскания дома № 28Б стартуют в Дзержинске

Специалисты АО «Гео Палитра» и Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета приступили к комплексным полевым работам для определения степени карстовой опасности грунтов под фундаментом и анализа текущего состояния конструктивных элементов многоквартирного дома № 28Б по улице Попова.
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