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Царьград

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Страшный сон Зеленского: Украина получила сразу 2 "нет". Последней каплей стали слова Макрона

Страшный сон Зеленского: Украина получила сразу 2 "нет". Последней каплей стали слова Макрона

Пушков раскритиковал планы Европы отправить войска на Украину, назвав европейцев коалицией "неспособных и нежелающих"Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков высказался о былых планах Евросоюза отправить свои войска на Украину.

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Амара Карпова
Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил! Страною правит шут, чуть-чуть шаля, Народ смеется, мучаясь от боли. Шут позабыл про то, что обещал, Он обещал народу мир и счастье, Но первым делом землю он продал, Всем тем кто близок оказался к власти. Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил Вращается по-прежнему Земля Ну а народ - народ наш шут уволил... Роберт Бенс, XVIII век
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