Военное обозрение

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Трамп заявил о наступлении в США «коммунизма»

Трамп заявил о наступлении в США «коммунизма»

45-й президент США Дональд Трамп, существенно повысивший свою активность перед промежуточными выборами, сделал заявление о наступившем в Соединённых Штатах «коммунизме».

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