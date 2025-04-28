Певица Анна Нетребко задолжала Родине: подвели налоги

Анне Нетребко припомнили долги Родине: оперная дива задолжала налоговой 53 тысячи рублей. Оперная дива Анна Нетребко, некогда блиставшая на российских сценах, а ныне живущая и работающая за границей, оказалась в центре внимания из-за долгов перед российской налоговой службой.
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