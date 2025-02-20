В магазинах Петербурга продают «мясные» блины без мяса

Проверку провели представители «Общественного контроля». В петербургских магазинах выяснили серьезные нарушения — в морозильных камерах оказались блины с «мясной начинкой», однако мяса в ней почти не было.
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