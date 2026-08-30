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Контрафронт

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Чили: Один человек погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы в районе Лос-Кийес коммуны...

Чили: Один человек погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы в районе Лос-Кийес коммуны Ла-Флорида, Сантьяго, во второй половине дня.

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