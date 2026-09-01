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Океаны теряют кислород: учёные предупредили о приближении к «небезопасной зоне»

Океаны теряют кислород: учёные предупредили о приближении к «небезопасной зоне»

Авторы нового обзора предлагают считать деоксигенацию океанов и пресных вод 10-й планетарной границей Земли Учёные предложили добавить деоксигенацию водных экосистем — снижение содержания растворённого кислорода в океанах, озёрах, реках и других водоёмах — в систему планетарных границ.

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