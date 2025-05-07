«Сырая» вода или очищенная: какая на самом деле опаснее

В погоне за пользой, часто возникает вопрос: какую воду пить? Например, кто–то делает выбор в пользу бутилированной воды, кто-то предпочитает ту, которая течёт из крана, а третьи же не могут представить свою жизнь без «родниковой жидкости».
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