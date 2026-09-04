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Новости Брянска

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В Брянске спустя 10 лет начали ремонтировать «убитый» дом на Афанасьева

В Брянске спустя 10 лет начали ремонтировать «убитый» дом на Афанасьева

Прокуратура выявила, что подъезд дома на улице Афанасьева в Брянске более десяти лет не ремонтировался: повреждена штукатурка и требовалось обновление лакокрасочного покрытия лестничных маршей.

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