Километровый столб пепла: в Индонезии проснулся вулкан Семеру

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, расположенного на острове Ява. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на агентство по мониторингу вулканов PVMBG.
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